11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi

16.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:43
11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül benzeri bir saldırı düzenlemek üzere pilotluk eğitimi alan Kenya vatandaşı ve El Şebab terör örgütü üyesi bir kişinin yargılanmak üzere Filipinler'den ABD'ye iade edildiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül benzeri bir saldırı düzenlemek üzere pilotluk eğitimi alan Kenya vatandaşı ve El Şebab terör örgütü üyesi bir kişinin yargılanmak üzere Filipinler'den ABD'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Temmuz 2019'da Filipinler'de tutuklanan ve terör suçları ile yargılanan Kenya vatandaşı Cholo Abdi Abdullah'ın savcılık iddianamesini kamuoyuna açtı.

İddianameye ilişkin açıklamada, Cholo Abdi Abdullah'ın terörizmle ilişkili 6 suçtan yargılandığı hatırlatılarak, sanığın terör örgütü El Şebab'ın mensuplarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Abdullah'ın hedeflerinden birinin ABD'de "11 Eylül'de olduğu gibi bir uçağı kaçırarak bir binaya çarpma komplosu" olduğu belirtildi.

İddianameyi hazırlayanlardan Manhattan Başsavcı Vekili Audrey Strauss konuya ilişkin, "İddia edildiği üzere, Cholo Abdi Abdullah, El Şebab'ın üst düzey elebaşlarının yönlendirdiği bir terör saldırısının parçası olarak, ABD'de bir yolcu uçağını kaçırıp bir binaya çarpmak için Filipinler'de pilotluk eğitimi aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Abdullah'ın pilotluk eğitiminin yanı sıra yolcu uçaklarındaki güvenlik açıklarının bulunması, kokpite giriş, ABD vizesi alınması ve ABD'deki yüksek binalara yönelik araştırmalar dahil bir uçağı kaçırma ve bunu saldırıda kullanma yöntemleri konusunda araştırmalar yaptığının da tespit edildiği belirtildi.

Sanığın bugün New York'un Manhattan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İlgili Haberler

Ankara'da 'Turgutlar' suç örgütü üyesi 29 şüpheli, adliyede
Ankara'da 'Turgutlar' suç örgütü üyesi 29 şüpheli, adliyede
Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı
Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı
Eğirdir'de kaçak avlanılan 200 kilogram kerevit göle iade edildi
Eğirdir'de kaçak avlanılan 200 kilogram kerevit göle iade edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 11 Eylül benzeri saldırı hazırlığındaki terör örgütü üyesi ABD'ye iade edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 21:46:37. #1.15#
title