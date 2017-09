11 Eylül ABD'nin Kara Günü: 3 Bin İnsan Ölmüştür, 1'ide Türk!

5 kişiden oluşan 4 kökten dinci 'Terörist timi', dört uçağı birden o sabah kaçırdılar. (Sadece bir timden bir kişi katılmadı eyleme. Dolayısıyla eylemi yapanlar 19 kişi olarak gerçekleşti.)





Her timde, pilotluk eğitimi almış birer militan da vardı.Uçağa Business Class yolcusu olarak binen militanlar, dört uçağı birden kaçırdılar. Sonra da personeli ve yolcuları ellerindeki falçatalarla, tehdit ederek ya da öldürerek zorla ele geçirdiler. Pilotluk eğitimi almış militanlar, kokpite geçip uçakları 4 ayrı hedefe kilitlediler.







İLk hede Dünya Ticaret Merkezi'nin New York'taki gökdeleni idi. Buna çarpan uçağın yarattığı şaşkınlıkla tüm dünya bunu izlerken, ikinci bir uçak gelip, öteki gökdelene çarptı.



Üçüncü uçağın hedef Washington'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasıydı. Dördüncü uçak ise Beyaz Saray ya da ABD Kongresi'ni hedef almıştı. Ancak o uçakta, yolcular ve mürettebat direndi. Uçak, hedefini bulamadan yere çakıldı. İÇindeki herkes öldü.



Ancak üçüncü uçak Pentagon'u vurdu, burada da hem yolcular, hem de Pentagon personelinden önemli sayıda insan öldü.



Gökdelenlere çarpan iki uçak, çelik gövdeli iki binanın bütünüyle yıkılmasına yol açtı. Binadakiler, yangınla yıkılma arasındaki sürede boşaltıldığı için binlence insan kurtuldu. Ancak uçakların çarptığı katların üzerinde kalanlar, kurtulamadılar. Camı kırıp kendilerini 100'üncü kattan boşluğa atanlar da oldu. Onlara yardım için giden yüzlerce itfaiyeci de öldü.



Günün sonunda, aralarında bir de Türk'ün bulunduğu 3 bini aşkın insan ölmüştü. Bunlar arasında uçak yolcuları, uçak mürettebatı ve yerdekiler vardı.







İki binanın yıkıldığı gün bölgede havayı soluyanlar da kansere yakalanıp sonradan öldüler.



İşte bu eylem, ABD'nin Afganistan'ı işgaline yol açtı. Daha sonra eylemin gerisindeki isim olarak bilinen terörist Bin Ladin de Pakistan'da saklandığı ede öldürülerek ele geçirildi ABD tarafından.



Amerikalılar 11 Eylül'ü hiç unutturmadılar. Her yıl büyük bir ciddiyetle anıyorlar kurbanları.



11 Eylül'ün Türk kurbanı kimdi derseniz anlatayım. Dünya Ticaret Merkezi'nde çalışan Zühtü İbiş'ti o talihsiz Türk. Mezarı Siirt'te memleketindedir.