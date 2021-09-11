11 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

04:00 Spor Artı

05:00 Transfer Gündemi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 FIFA Magazin

09:40 Süper Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Goller

20:55 Hava Durumu

21:00 Futbol Anadolu

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