11 Eylül 2021 Haberleri
11 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Kasımpaşa'nın hocası A Milli Takım'a Ünal Karaman'ı önerdi! Sosyal medya ikiye bölündü
- Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor
- Yunanistan, Rafale tipi savaş uçak sayısını 24'e çıkarıyor
- Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı
- Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek
- Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum
- Zor zapt ettiler! Azgın Pitbull gece bekçisi ve polise korku dolu anlar yaşattı
- Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
- Hırçın kükreme sesleri ürküttü! İşte beyaz aslan ve kaplanın nefes kesen kapışma anı
- Yeşil saha kesmedi, sosyal medyada da taraftarı coşturdu! Pjanic'in paylaşımına beğeni yağıyor
- Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler
- 'Eşinize şiir yazıyor musunuz?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal yanıt: Şiir gibi bir yaşamımız var
- Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular
- Vodafone Park'ta 'Batsman' şov! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti
- Hayrete düşüren cesaret! Dünyanın en zehirli yılanına karşı meydan okudu
- Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı
- İttifak anketine MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6 AK Parti ile ittifaktan memnun değil
- İmamoğlu, metro tabelalarının değiştirilmesiyle ilgili sessizliğini bozdu: Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor
- Beşiktaş, Dortmund maçı öncesi sakatlıklarla sarsıldı! Vida ve Teixeira, Malatya maçını yarıda bıraktı
- Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar
- Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi
- Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış
- Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum
- Epic Games Apple davasında iki taraf da yaptırımlarla karşılaştı
- Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu
- Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi
- Haaland, Beşiktaş maçı öncesi şov yaptı! Borussia Dortmund 3 kez geriye düştüğü maçta Leverkusen'i 4-3 mağlup etti
- Köyde çok acı olay! Krikonun kopması sonucu su tankerinin altında kalan adam can verdi
- Tatilden eve dönen kadın, bavulunu açınca korkudan çığlığı bastı! Sütyeninden kertenkele çıktı
- Miting düzenleyen aşı karşıtları İstiklal Marşı'nı yanlış okudu, ortaya ilginç görüntüler çıktı
- Old Trafford, 'Siu' sesiyle inledi! Ronaldo, Premier Lig'e rüya gibi başladı
- Tüm halıları 50 TL'den satışa çıkaran mağazada izdiham yaşandı
- Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
- Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip 'Onlar da ülkenin geleceğinden kaygılılar' diyerek açıkladı
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
- Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu
- Aşı karşıtları mitingde Bill Gates'i hedef aldı: Allah seni kahretsin
- Trabzonspor'un efsanesi Yattara'dan yıllar sonra çok konuşulacak itiraf: Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı
- Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, 50 yaşında ama yıllara meydan okuyor
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