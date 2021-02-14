11. Erciyes Kış Tırmanışı tamamlandı

Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen 11. Erciyes Kış Tırmanışı sona erdi.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen tırmanışa katılmak için Tekir Kapı'da buluşan 89 dağcı, daha sonra Çobanini mevkisine geçip, bu bölgede kamp kurdu.

Saat 02.00'de kamp alanından hareket eden dağcılar, saat 09.30'da zirveye ulaşıp, burada anı defterini imzaladı.

Tırmanışı tamamlayan dağcılar iniş için harekete geçerek yine Tekir Kapı'da etkinliği bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün