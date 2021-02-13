11. Erciyes Kış Tırmanışı başladı
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11. Erciyes Kış Tırmanışı başladı

13.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:06

Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen 11. Erciyes Kış Tırmanışı başladı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen 11. Erciyes Kış Tırmanışı başladı.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'teki tırmanışa katılan dağcılar, Tekir Kapı'da buluştu.

Buradan Çobanini mevkisine geçen dağcılar, bu bölgede kamp kuracak. Dağcılar, saat 03.00'te kamp alanından zirveye hareket edecek.

Organizasyonu düzenleyen Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11. Erciyes Kış Tırmanışı'na yaklaşık 100 dağcının katıldığını ifade etti.

Şeytanderesi mevkisine çıkacaklarını ve zemindeki kar durumuna göre hareket edeceklerini belirten Yılmaz, zirveye çıktıklarında kısa bir tören yapacaklarını dile getirdi.

Tırmanışta çığ tehlikesini de göz önünde bulunduracaklarını aktaran Yılmaz, tırmanışa donanımlı dağcıların geldiğini söyledi.

Yılmaz, bilgi ve becerisi ileri düzeydeki kişilerin, ayrı heyecanla zirve yoluna çıktığını kaydetti.

Dağcılardan Cevdet Can ise Gaziantep'ten 7 kişilik grupla kış faaliyetleri kapsamında Erciyes'e geldiklerini söyledi.

Daha önce yaz aylarında da Erciyes'e tırmandığını belirten Can, iki hafta sonra Ağrı Dağı'na çıkacaklarını sözlerine ekledi.

11. Erciyes Kış Tırmanışı başladı
11. Erciyes Kış Tırmanışı başladı
11. Erciyes Kış Tırmanışı başladı
11. Erciyes Kış Tırmanışı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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