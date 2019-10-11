11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Beylikdüzü'nde kutlandı

11.10.2019 14:05

Beylikdüzü Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında, Beylikdüzü'nde yaşayan, 5-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz göz muayenesi yaptırdı.



Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Görme Günü ve 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında, Beylikdüzü'nde yaşayan, müdürlüğe kayıtlı ailelerin 5-12 yaş aralığındaki çocuklarına ücretsiz göz muayenesi yaptırdı. Programa, çocukların hizmetten eşit oranda faydalanabilmesi adına 25 kız ve 25 erkek çocuk katıldı. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarda görülen görme sorunlarının, hem sosyal becerilerini hem de okul hayatlarındaki başarılarını doğrudan etkilediği düşüncesinden hareketle düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında muayene edilen çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda numaralı ve güneş gözlüğü hediye edildi.



"Dünyayı onların gözünden daha güzel göreceğiz"



Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe katılan ve erken teşhisin önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Bugün burada evlatlarımızın, göz muayenelerini yaptık ve gözlüklerini teslim edeceğiz. Dünyayı onların gözünden daha güzel göreceğiz. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak evlatlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi. Konuşması sırasında 2012 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan 'Dünya Kız Çocukları Günü'ne de değinen Çalık, "Bir ülkenin ilerleyebilmesinin yolu, toplumda fırsat eşitliğinin sağlanmasından geçiyor. Bu yüzden en başta, kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırmalıyız. Biz Beylikdüzünde bunun için çalışıyoruz. Kız çocuklarının hayallerine erişebildiği, büyüyüp toplumsal hayata katılabildiği bir Beylikdüzü hedefliyoruz. Bunun için elimizden gelen desteği veriyoruz. Eğer imkan verilirse, onların neler başarabileceğini çok iyi biliyoruz. Hayallerine giden yoldaki her adımda, kız çocuklarının cesaretlendirmeyi görev biliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA