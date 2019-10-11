11 ekim cuma dha spor gündemi

11.10.2019 09:30

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.45 A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 7'nci maçında Arnavutluk'u konuk edecek.

21.45 H Grubu'nda oynanacak diğer maçlarda İzlanda - Fransa ve Andorra - Moldova karşılaşacak.EURO 2020 ELEMELERİA Grubu21.45 Karadağ - Bulgaristan21.45 Çekya - İngiltereB Grubu21.45 Portekiz - Lüksemburg21.45 Ukrayna - LitvanyaÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI21.30 Ümit Milli Takım, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.FUTBOLMHK Başkanı Zekeriya Alp: Yeşil sahalarda kadın hakem sayısını artıracağız.GALATASARAY11.00 Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anılacak.11.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.BEŞİKTAŞ11.00 - 18.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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20.30 THY Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.

Kaynak: DHA