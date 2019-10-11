11 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
11 Ekim 2019 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:25 Elimi Bırakma
04:50 İyilik Kulübü
05:15 Aileler Yarışıyor
05:15 Benim Adım Melek
07:00 Seksenler
08:30 Elimi Bırakma
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 Benim Adım Melek
15:30 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
21:45 Türkiye - Arnavutluk
22:30 Devre Arası
22:45 Türkiye - Arnavutluk
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi