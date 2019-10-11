11 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
11 Ekim 2019 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Takvim Yaprakları
02:05 Aktüel Futbol
04:05 A Milli Futbol Takımı Özetler
04:50 Süper Lig Özetler
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:45 İngiltere Premier Lig Goller
06:00 Avrupanın Paslaşması
06:00 Bundesliga Panorama
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:45 Efsanelerin İzinde
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:25 A Milli Futbol Takımı Özetler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Akşamı
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:30 Maça Doğru
21:45 Spor Ana Haber
22:45 Dünya Atletizm Şampiyonası
23:30 Maçın Ardından