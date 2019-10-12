11 Ekim 2019 Haberleri
11 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
12.10.2019 00:22
- Son Dakika: MSB'den ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına yanıt: Herhangi bir atış söz konusu değildir
- Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?
- Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399 terörist etkisiz hale getirildi
- PKK'nın 'Türkiye sivilleri vuruyor' yalanı kendi yayınladıkları videoda ortaya çıktı
- Hastaneden taburcu olan Dorukhan Toköz, soluğu milli maçta aldı!
- Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi
- Türkiye-Arnavutuk maçında Merih ile Bare arasında gerginlik!
- İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı
- Barış Pınarı Harekatı'nda terörist hedeflerinin vurulma anı kameraya yansıdı
- Canan Karatay, kanserin başlıca düşmanı olan besini açıkladı: Saf zeytin ve zeytinyağı
- Teröristlerin Nusaybin'e havan attığı anın görüntüleri ortaya çıktı
- Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık! İğneyle sahaya çıktı
- TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Ali Koç'a teşekkür!
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı! Trump, kararnameyi imzaladı
- Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı
- Mehmetçik'e destek verdiği için eleştirilen Enver Cenk Şahin, Türkiye'ye geliyor!
- Buket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Operasyonu durdurun' çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız
- A Milli Takımımız, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti!
- Rus medyasında Barış Pınarı yorumları: Harekat 1 ay içinde tamamlanır
- ABD askeri Tel Abyad'da iddiasına Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan yanıt: Manipülasyon
- Rapçi Şanışer Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti
- Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı
- Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu
- Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun
- Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Türkiye taviz vermeyecek
- Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Donald Trump'a bomba sözler
- Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta
- Manchester United, Chevrolet ile 514 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yapacak
- Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz
- ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi?
- Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
- Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit, 35 yaralı
- Kayseri belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı
- Milli Savunma Bakanlığı: Şehitlerin hesabı tek tek sorulacak
- Cem Yılmaz, 29 Ekim'de yapacağı gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak
- Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi
- Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu