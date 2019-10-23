11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 11 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 11 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırklareli Kavşağı yakınlarında kara yolunda yürüyen bir grup tespit etti.
Jandarma, yaptığı kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler sağlık kontrolünün ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.