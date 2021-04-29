11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılan 11 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı