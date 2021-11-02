11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nın 5-7 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Rahmetli Başkanımız Esat Delihasan'ın da başkanlığını yaptığı Dünya Shotokan Federasyonunca organize edilen 11. Dünya Shotokan Şampiyonası 5-7 Kasım 2021 tarihlerinde WOW Hotel Convention Center'da yapılacaktır." denildi.

Haberi Kaydet