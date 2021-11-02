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11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Karate Federasyonu, 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nın 5-7 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nın 5-7 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Rahmetli Başkanımız Esat Delihasan'ın da başkanlığını yaptığı Dünya Shotokan Federasyonunca organize edilen 11. Dünya Shotokan Şampiyonası 5-7 Kasım 2021 tarihlerinde WOW Hotel Convention Center'da yapılacaktır." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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