11. Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 19 Ağustos'ta yapılacak
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11. Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 19 Ağustos'ta yapılacak

11. Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 19 Ağustos'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Kültür Sanat

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), iki yılda bir kurucu başkanı Dr. Nejat Eczacıbaşı adına düzenlediği Ulusal Beste Yarışması'nın 11'incisi, 34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında yapılacak final konseriyle sonuçlanacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), iki yılda bir kurucu başkanı Dr. Nejat Eczacıbaşı adına düzenlediği Ulusal Beste Yarışması'nın 11'incisi, 34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında yapılacak final konseriyle sonuçlanacak.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre konser, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi'nde yapılacak.

Seçici Kurul, yarışmaya katılan 11 yapıttan ikisini yarışma konserinde seslendirmeye uygun buldu.

Genç besteciler Recep Gül ve Ufuk Biçak'ın eserlerini, şef Orhun Orhon yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çello solistler Poyraz Baltacıgil ve Nil Kocamangil seslendirecek.

Seslendirilecek konçertolar, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine katılımcı değerlendirme ile seçici kurul, orkestra üyeleri ve dinleyicilerin oylarıyla ödüllendirilecek.

Ücretsiz olacak konseri izlemek ve değerlendirmeye katılmak isteyenler davetiyelerini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki ana gişeden veya konser günü Efes Antik Kenti girişindeki ilgililerden alabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de konsere katılmak isteyenler için Sabancı Kültür Merkezi önünden saat 18.00'de ücretsiz otobüs kaldıracak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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11. Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 19 Ağustos'ta yapılacak - Haberler
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