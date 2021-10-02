11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından 11'incisi düzenlenen ve 3 Ekim'e kadar devam edecek olan "Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

VAN (İHA) - Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından 11'incisi düzenlenen ve 3 Ekim'e kadar devam edecek olan "Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve il protokolün açılışını gerçekleştirdiği fuar, renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Yurt içinden 51, yurtdışından 16 standın kurulduğu fuara, olan yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı.

81 ilden gelen yöresel lezzetler standına yoğun ilgi

11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında yöresel lezzetlerin yer aldığı stant, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Stantta Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Sinop'a 81 ilin birbirinden değişik, renkli ve lezzetli ürünleri yer alıyor.

Çarşı merkezinden her saat başı ücretsiz servislerin kaldırıldığı fuar 3 Ekim tarihine kadar devam edecek. - VAN

11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi

11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi

11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
EPDK, 'elektriğe zam yapıldı' iddialarını yalanladı

EPDK, "elektriğe zam yapıldı" iddialarını yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Seren Serengil
Spor Balotelli Güzel Sözler Muslera
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:36:27. #1.11#