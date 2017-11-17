11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Acı Günü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden amcası Mahmut Gül (76), Kayseri'de toprağa verildi.



Dün akşam vefat eden Mahmut Gül için cuma namazı sonrası Cami Kebir'de cenaze töreni düzenlendi.



11. Cumhurbaşkanı Gül ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.



Mahmut Gül'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenazeye, Abdullah Gül'ün yanı sıra, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, protokol ve vatandaşlar katıldı.