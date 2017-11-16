11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Acı Günü: Amcası Hayatını Kaybetti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcası Mahmut Gül, hayatını kaybetti.

CENAZESİ KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Mahmut Gül'ün cenazesi, cuma namazına müteakip Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak amcası Mahmut Gül'ün vefatı dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesi bu akşam geç saatlerde gerçekleşti. Vefattan müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, Gül ailesine de başsağlığı diledi.