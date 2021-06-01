Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
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Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ

Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ta yaşayan Afganistan uyruklu Mustafa Nasır Ahmet Atayi (42) ailesiyle birlikte kendilerine kimlik verilmesi için eylem yaptı.

SİVAS'ta yaşayan Afganistan uyruklu Mustafa Nasır Ahmet Atayi (42) ailesiyle birlikte kendilerine kimlik verilmesi için eylem yaptı. Polis ekipleri, sorunlarını dinlediği aile fertlerini, yardımcı olunması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürdü.

Afganistan'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Mustafa Nasır Ahmet Atayi ve ailesi Sivas'a yerleştirildi. 3 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini ve burada geçici kimlik verildiği belirten aile, 1 yıl öncesinde bunların geri alındığını ve sağlık muayenesi olamadıklarını ifade ederek, Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Dövizler açan aile, kimlik taleplerini dile getirdi.

Mustafa Nasır Ahmet Atayi, 3 yıldır Türkiye'deyiz. İlk yıl bize kimlik verildi, rahattık. Ama son iki yıldır kimliğimiz yok. Afganistan'da savaş var, gidemeyiz. 11 çocukla çok müşkül durumdayım. ya bize kimlik verilsin ya da Afganistan dışında bir ülkeye göndersinler. Çocuklarım hasta, tedavi ettiremiyorum dedi.

Polis ekipleri, Afgan ailenin sorunlarını dinleyip, gerekli işlemlerinin yapılması için ekip araçlarıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürdü.

Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ
Son dakika haberleri... SİVAS 11 ÇOCUKLU AFGAN AİLEDEN KİMLİK TALEBİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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