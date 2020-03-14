11 çeşit sebzeden 'koronavirüs çorbası'
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Koronavirüs, Gebze, Güncel

11 çeşit sebzeden 'koronavirüs çorbası'

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde restoran işleten Hüseyin Ayyıldız(54), 11 çeşit sebze, şehriye ve et suyu kullanarak hazırladığı sebze çorbasını koronavirüse önlem olarak müşterilerine sunuyor.

14.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:40
11 çeşit sebzeden 'koronavirüs çorbası'

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde restoran işleten Hüseyin Ayyıldız(54), 11 çeşit sebze, şehriye ve et suyu kullanarak hazırladığı sebze çorbasını koronavirüse önlem olarak müşterilerine sunuyor. Hüseyin Ayyıldız koronavirüs çıktıktan sonra çorbaya 'koronavirüs çorbası' dediklerini söyledi. 

Gebze Güzeller Mahallesi'nde restoran işleten Hüseyin Ayyıldız, 11 çeşit sebze, şehriye, un ve et suyu kullanarak hazırladığı sebze çorbasını koronavirüse önlem olarak müşterilerine sunuyor. Çocukluğundan beri restoranlarda çalıştığını ve 30 yıldan uzun süredir aşçılık yaptığını belirten  Hüseyin Ayyıldız, çorbayı içen müşterilerinin çok beğendiğini ve sadece bu çorbayı içmek için restorana gelen müşterileri olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 yıldır soğan, biber, lahana, patates, patlıcan, havuç, et suyu, tel şehriye, maydanoz, un ve limon kullanarak hazırladığı çorbasının çok sevildiğini söyleyen Hüseyin Ayyıldız, bazı müşterilerin evlerine götürmek için tencere ile çorba istediğini belirtti.'TENCERE GETİRİP, 'BİZE YAP' DİYEN OLUYOR"Sadece çorba içmek için gelen müşteriler olduğunu söyleyen Ayyıldız, 'Bu çorbanın içerisinde her şey var. Bütün sebzeler var. Patlıcan, lahana, patates, biber, soğan, maydanoz, et suyu ve limonla beraber mucize bir çorba bu. Yiyen bir daha gelip yiyor. Evlere istiyorlar. Tencere getiren oluyor. Özellikle bu çorbayı içmek için gelenler var. Sadece bu çorba için geliyorlar. Böyle bir şey yaptık. Müşterimiz de memnun. Seviyorlar ve devamlı istiyorlar çorbamızı. Koronavirüs çıktıktan sonra biz bu çorbaya 'koronavirüs çorbası' dedik. Bunun üzerine çorbaya rağbet daha da arttı. Müşterimiz 2 katına çıktı." dedi.'FAYDASI VAR, ZARARI YOKÇorbanın güzel olması nedeniyle restoranın devamlı müşterisi olduğunu belirten Yunus Karataş, 'Ben buraya devamlı gelirim. Buna sebzeli çorba diyoruz. İçinde patates var, soğan var, limon var. Yani karışımlı bir çorba, yeni çıktı. Çok güzel bir çorba, bağırsaklara da iyi geliyor. Koronavirüse de iyi geliyor. Faydası var, zararı yok. Ben devamlı bu çorbayı içmeye geliyorum. Bu mekanın sürekli müşterisiyim. Önceden hep Ezogelin çorbası içerdim. Bunu yaptıktan sonra devamlı bu çorbayı içmeye geliyorum." diye konuştu.'KORONAVİRÜS ÇIKTIKTAN SONRA DAHA DA POPÜLER OLDU"

Çorbayı sürekli içtiğini söyleyen restoran müşterilerinden Suat Özçelik, 'Ben bu çorbayı neredeyse 1 senedir içiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Öteki çorbaları hiç tercih etmiyorum. Devamlı bu sebze çorbasını arıyorum. Buraya geldiğimde çoğu zaman yakındaki hastaneden doktorlar, hemşireler oluyor. Onlar da bu çorbayı keşfetmişler. Şimdi bu koronavirüs çıktıktan sonra daha da popüler oldu. Hüseyin usta da güzel yapıyor. Ben böyle bir çorbayı başka hiçbir yerde içmedim." dedi. 


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Kaynak: DHA

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