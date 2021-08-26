11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da

11 Büyükşehir Belediye Başkanının katılacağı Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı Muğla'da gerçekleştiriliyor.

11 Büyükşehir Belediye Başkanının katılacağı Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı Muğla'da gerçekleştiriliyor. Bu toplantının yanı sıra yine Muğla'da 2. Orman Yangınları çalıştayı da düzenlenirken 2 toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da katılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla'da iki önemli toplantı yapılıyor. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının katılımıyla Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı yapılıyor. Toplantı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 27 Ağustos tarihinde gerçekleştiriliyor. 28 Ağustos tarihinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde Orman Yangınları Çalıştayı gerçekleştiriliyor. Yapılacak olan 2 toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da katılıyor.

2. Orman Yangınları Çalıştayı Yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2019 yılında yapılan Orman Yangınları çalıştayının 2'ncisi düzenleniyor. "Küllerimizden Doğuyoruz" temasıyla düzenlenecek olan çalıştayda, yeniden inşa ve rehabilitasyon, orman yangınlarında havadan müdahale esasları gibi konular ele alınacak. 28 Ağustos Cumartesi Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek çalıştayda alanında uzman katılımcılar tarafından orman yangınlarını bilimsel açıdan ele alarak sunumlar yapacak. Çalıştayın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuç bildirgesi yayınlanacak.

Başkan Gürün; "Güç Birliğiyle Bu Yangın Süreçlerini Atlatacağız"

Toplantıların Muğla'da ve Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili yeniden rehabilitasyon ve alınacak önemleler konusunda büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Gürün, güç birliği içinde bu süreci atlatacaklarını söyledi. Gürün, "Öncelikle sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımızın da katılımlarıyla "11 Büyükşehir Belediye Başkanları" toplantısını şehrimizde gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda özellikle belediyeler olarak Antalya ve Muğla'da meydana gelen yangınların yaralarını sarmak için ne gibi çalışmalar yapabiliriz ve ne gibi güç birliği sağlarız konularını tartışacağız. Ortaya çıkardığımız çözüm önerilerini iş birliği içinde hayata geçirip 2 şehrin yaralarını sarmaya çalışacağız. Diğer gün ise yangınların bir afete dönüşmemesi yaşanılan felaktelerin tekrar yaşanmaması için orman yangınlarına yönelik ne gibi tedbirler alabileceğimizi hocalarımızdan bilimsel olarak dinleyeceğiz. 2019 yılında yapmış olduğumuz çalıştayın 2. 'sini düzenlemek bizim için çok önemli. Meydana gelen doğa tahribatının nasıl tamir edilmesi gerektiği konularında da hocalarımız bizlere değerli bilgiler verecek. Yaşadığımız bu zorlu süreci tüm açılardan ele alarak daha güzel yarınlara daha güvenle bakmak için çalışacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre