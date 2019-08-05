Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sırf müzakere olsun diye masaya oturmanın hiçbir manası olmadığını belirterek, "Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için tarafların ortak bir vizyon ve temel üzerinde anlaşması gerekmektedir." dedi.

Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın hitabından önce konuştu.

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, (GKRY) kendisini üniter bir devlet ve Ada'nın tek sahibi, Kıbrıslı Türkleri de azınlık olarak görmeye devam ediyor." diyen Çavuşoğlu, 1968'den beri Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki müzakere süreçlerinin tamamının sonuçsuz kalmasına neden olan zihniyetin bu bakış açısı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Bu zihniyet değişmedikçe sırf müzakere olsun diye masaya oturmanın hiçbir manası yoktur. Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için tarafların ortak bir vizyon ve temel üzerinde anlaşması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Rumların, siyasi eşitliği ve refahı Kıbrıs Türkleriyle paylaşma iradesinden halen yoksun olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, bunun son örneğinin, Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu noktada ülkemizin BM'de kayda geçirdiği kıta sahanlığındaki haklarını ve Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını koruma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha burada vurgulamak isterim. Bu konudaki tutumumuz kesin ve nettir." diye konuştu.

Bu hususta Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam edecekleri vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve güvenlik istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, bu kapsamda, KKTC'nin hidrokarbon kaynakları konusunda 13 Temmuz'da yaptığı iş birliği önerisini kuvvetle desteklediklerini belirterek, "Günün sonunda bir çözüme ulaşılacaksa bu, Kıbrıs Türklerinin güvenlik endişelerini karşılayacak, siyasi eşitliği sağlayacak bir çözüm olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA