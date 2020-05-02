11 bin yabani ağaca aşılama işlemi

11 bin yabani ağaca aşılama işlemi Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden aşılama faaliyetleri Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, bölge müdürlüğü sınırlarında yer alan 11 bin yabani ağaca aşılama işlemini yapıldığını söyledi.

11 bin yabani ağaca aşılama işlemi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden aşılama faaliyetleri

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, bölge müdürlüğü sınırlarında yer alan 11 bin yabani ağaca aşılama işlemini yapıldığını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 'Gelir Getirici Tür' ağaçlandırması ile kırsalda yaşayan vatandaşların kalkınmalarını hedeflediklerini söyleyen Koç, özellikle zeytin, badem, alıç ve fıstıkçamı ağaçlarına aşılama ve bakım çalışmalarını yapıldığını söyledi.

Bu yıl 11 bin ağacın aşılanıp bakımlarının yapıldığını söyleyen Koç, "Bölge müdürlüğümüz sınırları içindeki vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız gelir getirici faaliyetler kapsamında alıç ve zeytin ağacı aşılaması yapıyoruz. Bu yıl 6 bin civarındaki alıç ağacımıza aşılama işlemi gerçekleştirdik. Şuanda devam eden zeytin aşılamamız var. Özellikle 5 bin yabani yani, delice dediğimiz zeytin ağaçlarında da aşılama işlemleri sürüyor. Bu ağaçlarda önümüzdeki yıllarda verimli olmaya başlayınca vatandaşlarımıza gelir sağlamış olacak. Bizde atıl vaziyetteki ürünlerimizi ekonomimize katkı sağlayarak kırsaldaki vatandaşlarımıza kazandırmış oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA