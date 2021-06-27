11 Bin Sağlık Çalışanına Ücretsiz Ulaşım İmkanı
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11 Bin Sağlık Çalışanına Ücretsiz Ulaşım İmkanı

11 Bin Sağlık Çalışanına Ücretsiz Ulaşım İmkanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Samsun Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşımda büyük rol sahibi SAMULAŞ' ın 2021 yılı 4 aylık istatistiklerini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşımda büyük rol sahibi SAMULAŞ' ın 2021 yılı 4 aylık istatistiklerini açıkladı. Raylı sistem, otobüs hatları, özel halk otobüslerini kapsayan istatistiklerde yolcu sınıflandırmalarına ilişkin taşıma rakamları belirtildi.

Tam kapanma ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sefer ve yolcu sayılarını büyük oranda düşürdüğü pandemi döneminde toplu ulaşım araçlarını günde ortalama 39 bin kişi kullandı. 24 bin 680 yolcu ile hafif raylı sistem ilk sırada yer aldı. 11 bin 290 yolcu ile SAMULAŞ otobüsleri ikinci, bunu da 3 bin 34 kişi ile özel halk otobüsleri takip etti.

EN FAZLA YOLCU MART AYINDA TAŞINDI

Aylık istatistiklerde Samsun'un en yoğun toplu ulaşım aracı olan hafif raylı sistem, otobüs ve halk otobüslerine göre açık ara liderliğini sürdürdü. Raylı sistem tramvaylarında Ocak'ta 613 bin 107, Şubat'ta 693 bin 17, Mart'ta 933 bin 380 ve Nisan'da 722 bin 127 kişi, SAMULAŞ otobüs hatlarında Ocak'ta 279 bin 997, Şubat'ta 304 bin 693, Mart'ta 431 bin 435, Nisan'da 338 bin 656, özel halk otobüs hatlarında ise Ocak'ta 81 bin 459, Şubat'ta 88 bin 312, Mart'ta 115 bin 345, Nisan'da ise 82 bin 561 yolcu seyahat etti. 3 toplu taşıma sisteminde en çok yolcu taşınan ay ise Mart oldu.

SAMULAŞ' ın 2021 yılı 4 aylık istatistik bilgilerinde günlük yolcu taşıma ortalamalarına da yer verildi. Buna göre hafif raylı sistemde sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, engelli, 65 yaş üzeri vatandaşları kapsayan 4 bin 413'ü ücretsiz toplam 24 bin 680, belediye otobüslerinde 3 bin 120'si ücretsiz 11 bin 290, özel halk otobüslerinde ise 892'si ücretsiz 3 bin 64 kişi günlük seyahat etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 10 bin 836 sağlık çalışanının kent içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandığını söyleyerek, "Her daim onların yanında ve hizmetindeyiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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