11 BİN FEET'TE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL- Ordu seferini yapan uçakta seyahet eden TV kameramanı Kerem Aydoğdu (24), kız arkadaşı Elif Aybüke Ural'a (26), 11 bin feet yükseklikte evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında şaşıran Ural, 'evet' yanıtını verdi, uçaktaki diğer yolcular da alkışlarıyla gençleri tebrik etti.

Ankara'da özel bir televizyon kanalında haber kameramanlığı yapan Kerem Aydoğdu, televizyon kanalında muhabir olarak çalışan kız arkadaşı Elif Aybüke Ural için sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Aydoğdu, kız arkadaşıyla uçakla önce İstanbul'a, sonra da memleketi Ordu'ya gitmek için yola koyuldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ordu'ya gelmek için havalanan TK-7330 sefer sayılı uçakta yerlerini alan genç çift için unutulmaz dakikalar gökyüzüne yükseldiklerinde başladı. Uçak, yerden 11 bin metre yükseğe ulaştığında Aydoğdu, kız arkadaşına çantasından ilaç vermesini istedi. Ural, kabin bagajındaki çantasını almak için ayağa kalktı. Bu sırada diz çöküp kız arkadaşının elini tutan Aydoğdu, Ural'a evlilik teklifi etti.

Aydoğdu, Gökyüzünde anladım ki üzerinde bulunduğumuz bu dünya sen olmayınca bana çok ıssız, bu dünyayı dünyamız yapmaya, bu yaşamı hayatımız yapmaya, son nefesime kadar gözlerinin içinde huzur bulmaya, seninle beraber bu hayata ortak olmak istiyorum. Benimle evlenir misin diye sordu. Erkek arkadaşının sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ural, 'evet' yanıtını verdi. Kız arkadaşının parmağına yüzük takan Aydoğdu ile Ural'ın mutlulukları gözlerinden okunurken, uçakta bulunan 190 yolcu ve kabin görevlileri gençleri alkışlarıyla tebrik etti.