11 bin çalışanıyla Dünya Mağazacılar Günü'nü kutladılar

Türkiye'nin 52 ilinde faaliyet gösteren CarrefourSA'nın 11 bin çalışanı 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü'nü kutladı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, zorlu pandemi günlerinde mağazacıların işlerinin başında olduğunu belirterek, "Mağazalarımızın müşteriye kamu bilinciyle eksiksiz hizmet vermesi bizim için çok önemli. Burada büyük bir kamu görevi yapılıyor" dedi.

12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü, CarrefourSA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm yönetim ekibi, 683 marketinde, 12 deposunda ve online marketi Carrefoursa.com'da görev yapan 11 bin çalışanı ile kutlandı. Perakende gibi son derece dinamik, ürün ve hizmet odaklı, insani ilişkilere bağlı bir sektörde omuz omuza çalıştıklarının altını çizen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "11 bin çalışanımızın mağazacılar gününü kutluyoruz. CarrefourSA olarak yeni yıl öncesi heyecanlıyız. Bizler de mağazalarımızla beraber bu heyecana ortak oluyoruz. Bizim doğru çalışanlarımız ve doğru mağazalarımız var. Pandemi günlerinde mağazalarımızın müşteriye kamu bilinciyle eksiksiz hizmet vermesi bizim için çok önemli. Biz mağazacılarımızı mutlu edeceğiz. Onlar da müşterilerini mutlu edecekler. Burada büyük bir kamu görevi yapıldığını, insanlar kısıtlama altında evlerindeyken onların burada çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim doğru mağazacılarımız doğru insanlarımız var. Mağazacılar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Mağazacılığın kendisi için baba mesleği olduğunu ifade eden Ali Çoban, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Çeşitli yerlerde çalıştım. Biz burada işimizin başındayız. En iyi şekilde hijyenik ürünlerimizi sunmaya çalışıyoruz. Eğitimli elemanlarımız ve arkadaşlarımızla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. 1999 yılından beri sektörde olduğunu anlatan mağaza çalışanı Haluk Miyak ise "Baba mesleği olduğu için uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Mutluyum işimi de severek yapıyorum. Herkesin mağazacılar gününü de kutluyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ama elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı