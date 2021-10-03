11 bin 822 mezun kep attı

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen üniversite mezuniyet törenleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılmaya başlandı. Üniversitelerden mezun olan binlerce genç ya iş hayatına atılacak ya da akademik bir yolda ilerleyecek. 10'uncu ve 11'inci mezuniyet törenlerini gerçekleştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 129 farklı programdan, toplam 11 bin 822 mezun verdi. 10 gün boyunca süren mezuniyet törenlerinde, üniversiteye bağlı birçok fakülte, enstitü ve yüksekokul mezunları kep attı.

Üniversitenin kampüsü Gelişim Kule'de gerçekleşen mezuniyet töreninde bölümler halinde sahneye çıkan gençler diplomalarını aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan törenlerde konuşan, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, gecikmeli de olsa mezuniyet töreninde öğrencilerle son bir kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törenler, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

"10 – 15 YIL İÇERİSİNDE DÜNYADAKİ MESLEKLERİN YARISINDAN FAZLASI ORTADAN KALKACAK"

"Türkiye'nin ve mezunlarımızın gurur duyabileceği, marka değeri çok yüksek olan geleceğin üniversitesini ortaya çıkarmak için çok çalışıyoruz" diyerek, mezuniyet sonrası açıklamalarda bulunan Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş, "OECD raporuna göre önümüzdeki 10 – 15 yıl içerisinde dünyadaki tüm mesleklerin yarısından fazlasına tekabül eden 6 bin – 7 bin mesleğin ortadan kalkarak veya değişerek yenilenmesinin beklendiği bir gelecek kapımızda" diye konuştu.

"HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE DEVAM EDİLMELİ"

Bu değişimin bir tehdit olarak değil, fırsat olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen, Prof. Dr. Nail Öztaş, "Yeni meslekleri icat edecek olan yeni mezun gençlerimiz. Bu dönüşümdeki fırsatları yakalamak için mezunlarımızın meraklı gayretli ve yenilikçi olmaları dünyayı değiştirecek kapıları açacaktır. Üniversitemizde aldıkları eğitime güvensinler ama hayat boyu öğrenmeye devam etmeden yakalanacak başarının daim olması da mümkün olmayacaktır. Ülkemizin aydınlık ve müreffeh geleceğini gençlerimizin inşa edeceğinden eminiz. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.