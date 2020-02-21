11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
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11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

Türkiye'de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.

21.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:07
11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

'de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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