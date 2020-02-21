11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

21.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:07

Türkiye'de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.



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