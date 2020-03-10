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Balıkesir, Kepsut, Ekonomi

"11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" 12 Mart'ta açılacak

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde her yıl düzenlenen "Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" 12 Mart'ta kapılarını açacak.

10.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:33

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde her yıl düzenlenen "Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" 12 Mart'ta kapılarını açacak.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve fuarın organizatörü Atlas Uluslararası Fuarcılık firmasının sahibi Fevzi Atasagun, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek fuar öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cankul, kentteki bir restoranda yapılan toplantıda, daha önce sadece tarım üzerine yapılan fuarda artık canlı hayvanların da yer alacağını söyledi.

Fuara 20'nin üzerinde canlı hayvan ithalatçısı firmanın katılacağını belirten Cankul, "Dünyanın çeşitli bölgelerinden ithal ettikleri hayvanlar sergilenecek. Fuarda yapılacak üstün ırk yarışmasında dereceye giren hayvanlar arasında mezatta satışlar yapılacak.

Tüm illerden örneğin Isparta, Konya, Afyon ve Marmara Bölgesi'nin tamamından fuara ziyaretçiler geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl canlı hayvan standını 120-130 firma hatta uluslararası firmalar ile fuarı büyük bir organizasyon yapacağız." dedi.

Atasagun da fuarda bu yıl 250 firmanın yer alacağını dile getirerek, geçen yıl 200 bin ziyaretçinin geldiği fuarda, bu yıl canlı hayvanlarla katılımcıların artmasını beklediklerini anlattı.

12 Mart'ta kapılarını açacak 11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı 3 gün sürecek.

Kaynak: AA

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