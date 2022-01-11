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11 ayrı suçtan aranıyordu, JASAT yakaladı

11 ayrı suçtan aranıyordu, JASAT yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 11 ayrı suç işledikten sonra firar eden şüpheli JASAT timlerinin operasyonu ile Dalaman'da saklandığı konutta yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 11 ayrı suç işledikten sonra firar eden şüpheli JASAT timlerinin operasyonu ile Dalaman'da saklandığı konutta yakalandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında 11 ayrı suçtan aranan şüpheli S.B.Y.'nin Dalaman Gürköy Mahallesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, şantaj, özel belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlardan araması bulunduğu açıklandı.

Şüpheli S.B.Y. Dalaman İlçesi Gürköy Mahallesinde ormanlık alanda saklandığı baraka tarzı evde yapılan operasyon ile yakalandı. S.B.Y. isimli şüpheli tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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