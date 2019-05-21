11 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 11 ayrı suçtan kaydı bulunan ve firari olduğu belirlenen A.Y. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey ilçesi İnönü Mahallesi'nde 11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan firar şüpheli A.Y. yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan incelemelerinde 7 adet hırsızlık, 1 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 adet mala zarar verme, 2 adet nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme suçlarından olmak üzere toplamda 11 ayrı dosyadan hakkında yakalama emri olduğu ve şahsın 23 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA