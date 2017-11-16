11 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelinin gazetecilere, "Küfür edeyim mi beyler, istiyor musunuz?" sözleri şaşkınlığa neden oldu



KAYSERİ – Kayseri polisi 22 ayrı suçtan kaydı olan ve 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Son 5 ay içerisinde işlenen 11 ayrı hırsızlık, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları ile ilgili ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayların şüphelisinin M.İ. olduğunu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonla M.İ.'yi Eski Sanayi 8. cadde üzerinde kovalamaca sonucu yakaladı. M.İ.'nin 22 suçtan kaydı olduğu ve Ağrı'dan hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

"Küfür edeyim mi arkadaşlar, istiyor musunuz?"

11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şahsın adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Küfür edeyim mi beyler, istiyor musunuz?" sözleri dikkat çekti.

Öte yandan M.İ.'nin Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Caddesi üzerinde bulunan bir otomobili çalması da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolda yürürken park halindeki otomobili gözüne kestiren M.İ.'nin daha sonra otomobile yönelerek çaldığı görülüyor.