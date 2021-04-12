11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi
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11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

11 ayın sultanı, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek ay Ramaza geldi.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

11 ayın sultanı, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek ay Ramaza geldi. Müslümanlar Ramazan'ı bu gece kılınacak olan İlk teravih namazı ile karşılayacak. Gece yarısından sonra da oruca hazırlıklar başlayacak ve ilk sahura kalkılacak.

Oruca başlayacak olan ilk saat 03.40 ile Ardahan olacak. İmsak vakti;

İMSAK VAKİTLERİ

İSTANBUL: 04.35

ANKARA: 04: 23

İZMİR: 04: 50

BURSA: 04: 37

ERZURUM: 03.49'da girecek.

İlk iftar sofraları ile baraber Oruç;

İFTAR VAKİTLERİ

İSTANBUL: 19.49

ANKARA: 19.33

İZMİR: 19.54

BURSA: 19.48

ERZURUM: 18.59'da açılacak.

En son iftar yapacak olan il ise Edirne olacak, kentte oruç 20: 00'da açılacak.

-İHA-

11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi
11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi
11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi
11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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