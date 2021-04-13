11 Ayın Sultanı Ramazan başladı

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif başladı.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif başladı. Davulcular ilk sahurla birlikte bileğe, tabana kuvvet dedi. Mahalleliyi sahura kaldırmak için cadde ve sokaklara çıkıldı.

Manileri peş peşe söyleyen davulcular, bir aylık mesaiye başlamış oldu. Mersin'in Erdemli İlçesi'nde vatandaşlar, ilk sahura kadın Ramazan davulcuların ritim ve manileri ile uyandı. Erdemli Belediyesi bünyesinde, gönüllü 33 kadından oluşan kadın ritim gurubu üyeleri davullarıyla sahura renk kattı. Elazığ'dan da eğlenceli görüntüler yansıdı.

Davullar, zurnalar, hatta klarnetler çaldı; gelenek haline gelen sahur eğlencesi fiziki mesafe ve salgın kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Maden işçileri de Ramazan aynını ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı. Tahtalardan sofra kurdular, yanlarında getirdikleri domates, peynir, zeytin ve soğandan oluşan menüyle ailelerinden uzakta oruca niyet ettiler.

Adresler farklıydı belki ama niyetler bir oldu. Milyonlarca müslüman ilk iftarı heyecanla beklemeye başladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı