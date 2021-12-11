11 Aralık Cumartesi yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda ne var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
11 Aralık 2021 Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 11 Aralık Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 11 Aralık yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 11 Aralık Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 07.30 Atv'de Hafta Sonu
- 10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
- 12.50 Destan
- 19.00 Atv Ana Haber Bülteni
- 20.00 Kardeşlerim
- 09.30 Çizgi Film Kuşağı
- 10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
- 12.00 Bir Demet Tiyatro
- 13.30 Yerli Dizi
- 15.30 Yerli Dizi
- 18.45 Star Haber
- 20.00 Ada Masalı
- 06.30 Sihirli Annem
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Cumartesi
- 13.00 Arda'nın Mutfağı
- 14.00 Camdaki Kız
- 16.15 Arka Sokaklar
- 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20.00 Şarkılar Bizi Söyler
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
- 12.15 Kamera Arkası
- 13.00 El Kızı
- 16.00 Evlilik Hakkında Herşey
- 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 El Kızı
- 23.45 Evlilik Hakkında Herşey
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Gönül Dağı
- 10.30 MasterChef Türkiye
- 16.00 Kırmızı Oda
- 20.00 O Ses Türkiye
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
- 10.00 Cumartesi Sürprizi
- 13.00 Bir Şansım Olsa
- 14.30 Üç Kuruş
- 18.45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
- 23.45 Aziz
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