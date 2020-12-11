11 Aralık Cuma Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

11 Aralık tarihli 2020 Resmi Gazete de neler var? 11 Aralık Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.