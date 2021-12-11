11 Aralık Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!
Vatandaşlar 10 Aralık Cuma koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 11 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 11 Aralık Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 10 Aralık Cuma korona tablosu!r
11 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? 11 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!
10 Aralık Cuma bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları henüz açıklandı.
9 Aralık'ta 350.522 koronavirüs testi yapıldı.
9 Aralık'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 19.696 olarak açıklandı.
9 Aralık'ta - yeni hasta tespit edildi.
9 Aralık itibariyle vefat sayısı 195 olarak gerçekleşti.
9 Aralık'ta 27.263 kişi iyileşti.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
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