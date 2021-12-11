11 Aralık Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu! - Haberler
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11 Aralık Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!

11 Aralık Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!
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Vatandaşlar 10 Aralık Cuma koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 11 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 11 Aralık Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 10 Aralık Cuma korona tablosu!r

11 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? 11 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!

10 Aralık Cuma bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları henüz açıklandı.

11 Aralık Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!

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9 Aralık'ta 350.522 koronavirüs testi yapıldı.

9 Aralık'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 19.696 olarak açıklandı.

9 Aralık'ta - yeni hasta tespit edildi.

9 Aralık itibariyle vefat sayısı 195 olarak gerçekleşti.

9 Aralık'ta 27.263 kişi iyileşti.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi

 Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha yüksek

Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha yüksek

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