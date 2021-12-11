11 Aralık Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Aralık Türkiye'de bugün Covid19 kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Korona günlük tablosu!

Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi

Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha yüksek