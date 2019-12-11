11 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

11.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:30

DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ PSG

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alan Galatasaray, 6'ncı ve son maçında 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

23.00 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma yolundaki rakibi 3 puanlı Belçika ekibi Club Brugge ise 8 puanla sıralamada ikinci basamakta bulunan İspanya takımı Real Madrid'i ağırlayacak.

WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU11.30 Siyah-beyazlılar, Wolverhampton maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 16.00 Beşiktaş, karşılaşma için İngiltere'ye hareket edecek.22.30 Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ve bir oyuncusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU10.30 Ev sahibi Basel, maçın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.14.00 İsviçre ekibinde teknik direktör Marcel Koller ve bir futbolcusu basın toplantısı yapacak.17.30 Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Hüseyin Türkmen basın toplantısında konuşacak.18.00 Bordo-mavililer, karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirecek.

M'GLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU17.30 Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose ve bir oyuncu basın toplantısı gerçekleştirilecek.19.15 Alman ekibi, maç öncesi son çalışmasını yapacak.19.45 Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısı gerçekleştirecek.20.15 Temsilcimiz, mücadele öncesi son provasına çıkacak.

FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.13.00 Takımın yeni otobüsünün tanıtımı yapılacak.

BASKETBOLULEB EuroCup21.00 Buducnost VOLI - Galatasaray Doğa SigortaFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 BC Peristeri - Gaziantep Basketbol20.30 Türk Telekom - Hapoel Unet HolonFIBA Europe Cup15.30 Enisey - Bahçeşehir Koleji22.00 ZZ Leiden - Pınar KarşıyakaFIBA Euroleague18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - UMMC Ekaterinburg19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC ASVEL Feminin

VOLEYBOLCEV Erkekler Şampiyonlar Ligi20.00 Jastrzebski Wegiel - HalkbankErkekler CEV Kupası18.00 Dinamo Bükreş - Arkas Spor19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Dukla Liberec

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6'NCI HAFTA20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya) (Merih Demiral)23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

UEFA GENÇLİK LİGİ16.00 Club Brugge U19 - Real Madrid U19

17.00 PSG U19 - Galatasaray U19

Kaynak: DHA