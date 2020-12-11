11 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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11 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

11.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 06:46
11 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

11 Aralık 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

02:00 İleri Üçlü

03:25 Başlama Vuruşu

04:00 Futbol Aklı

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:40 Almanya Bundesliga Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 TFF 1. Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor

13:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Gündem Futbol

15:30 TBMM-TV

16:00 Spor Stüdyosu

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Stadyum

23:05 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com

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