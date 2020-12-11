11 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
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11 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

11.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 06:47
11 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

11 Aralık 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Mucize Doktor

00:15 Hepsi Benim

01:45 Kefaret

02:45 Zuhal Topal’la Sofrada

04:30 Babam Sınıfta Kaldı

06:00 Şevkat Yerimdar

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

20:00 Ayla

22:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Kaynak: InterSinema.com

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