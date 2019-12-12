11 Aralık 2019 Haberleri
11 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
12.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:18
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- Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasının 2022'de tamamlanacağını açıkladı
- Askerlere namaz hazırlığında terör saldırısı: 70 ölü
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- 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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- Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu
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- Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız
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