11 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

11.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

02:00 Haberler

02:05 Alp Disiplini

03:30 Alp Disiplini

04:15 Alp Disiplini

05:00 Snooker

07:00 Kayakla Atlama

08:30 Kayakla Atlama

10:00 Binicilik

10:30 Snooker

12:30 Alp Disiplini

13:40 Golf

14:50 Maraton

15:05 Snooker

21:00 Snooker

21:40 Haberler

Kaynak: InterSinema.com