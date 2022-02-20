11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
AA - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin park halindeki 11 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasına yansıdı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin park halindeki 11 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurtuluş Mahallesi'nde, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerinin patlatıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, lastikleri patlatılan 11 araçta inceleme yaparak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, mahalledeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.