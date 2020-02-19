11 Amerika ülkesi İzmir'de buluştu

19.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:09

İZMİR Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen 'İzmir'e ve Yeni Hedefler- Yeni Pazarlar' toplantısında, Ibero-America ülkeleri ile iş birliği ve yatırım imkanları görüşüldü. 11 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yabancı konuklara İzmir'deki yatırım olanakları ile ilgili bilgi verdi.

İspanyolca ve Portekizce konuşan Güney Amerika ülkeleri ve İspanya ile Portekiz'i içine alan Ibero-America ülkelerinden 11'i, İZTO'nun konuğu oldu. Bu toplantıyla karşılıklı yeni pazar fırsatlarını ve iş birliği imkanlarını belirlemeyi ve şehrin potansiyelini de en iyi şekilde tanıtmayı planladıklarını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hangi alanlarda iş birliği yapabileceklerini, karşılıklı ticareti ve ortak yatırımları nasıl artırabileceklerini görüştüklerini anlattı. Katılımcı 11 Ibero- America ülkesi ile Türkiye arasında yaklaşık 19 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi olduğuna dikkati çeken Özgener, ihracatın 10.3 milyar dolar, ithalatın ise 8.9 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydetti.

En çok ticaret gerçekleştirilen ülkelerin sırasıyla İspanya, Brezilya ve Portekiz olduğunu ifade eden Özgener, "İzmir'in Ibero- America ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat rakamları ve ürün çeşitleri incelendiğinde, tüm 11 ülkeye ihracatımızın yaklaşık 780 milyon dolar civarı olduğunu görüyoruz. İzmir'den en çok ihracatı yapılan ürün grupları ise, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, taşıt araçları ve yan sanayi, elektrik/elektronik, çelik, maden ve metaller, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ve tütün. Ancak, İzmir'in sektörel çeşitliliği ile hem ithalat hem de ihracat yönünden çok daha yüksek bir potansiyel taşıdığını belirtmek isterim" dedi.TÜRK YAPIMI TV DİZİLERİNE İLGİIbero- America ülkeleri ile imzalanan ticaret anlaşmaları hakkında bilgi veren Özgener, İspanya ve Portekiz ile Avrupa Birliği çerçevesinde Gümrük Birliği anlaşması imzalandığını, Venezuela ile iç onay sürecinde olunduğunu, iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip anlaşmanın yürürlüğe gireceğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği 2020- 2021 dönemi 17 hedef ülke arasında Brezilya, Meksika ve Şili'nin yer aldığını açıklayan Mahmut Özgener, "İş birliği alanlarımız yalnızca ticari ve ekonomik alanda kalmamalı, bizler özellikle Latin Amerika ile uzak coğrafyalardaki toplumlar da olsak birçok ortak noktamız var. Örneğin, spor özellikle de futbol, bizim en büyük ortak noktalarımızdan biri. Bir diğer ortak noktamız özellikle Latin Amerika ülkelerinde son yıllarda hızla artan Türk yapımı TV dizilerinin yayınlanması. Diziler yıllardır bize birbirimizi uzaktan da olsa tanıma şansı yarattılar. Ancak artık karşılıklı temaslarla yüz yüze tanışmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz" diye konuştu.İzmir Ticaret Odası olarak Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile yürüttükleri projeler kapsamında gelinlik, abiye ve damatlık alanında faaliyet gösteren 25 kişilik iş insanı heyeti ile beraber mayıs ayında Brezilya, Sao Paulo'ya bir ziyaret düzenlediklerini dile getiren Özgener, karşılıklı heyetlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.BÜYÜKELÇİLİK SAYISI ARTTIŞili'de 4 yıl görev yaptığını anlatan Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi ve Büyükelçi Naciye Gökçenkaya ise Latin Amerika'daki bazı ülkeleri ziyaret ettiğini belirtip, izlenimlerini paylaştı. Türk dizilerinin bu ülkelerde yoğun ilgi gördüğünü belirten Gökçenkaya, "Binbir Gece dizisinin ilk tanıtımını ben yapmıştım ve o dizi fenomen olmuştu. Latin Amerika ile ilişkilerimiz 19'uncu yüzyılın ilk yarılarına dayanıyor. Yeni pazarlar dense de 4 yıl boyunca ilişkilerin eskiye dayandığını gördüm. Osmanlı Dönemi'nde savunma alanında birtakım iş birlikleri yapılmış. Dolayısıyla burası yeni bir pazar değil. Türkiye için her defasında daha da güçlendirilecek bir alan. Türkiye'de 2003'ten bu yana 6 olan büyükelçilik sayısı 16'ya çıktı. Latin Amerika ülkelerinde yeni büyükelçilikler açılıyor. Ticaret hacmimiz 9 milyar dolara çıktı. Sadece Şili ile 576 milyon dolarlık ticaret hacmimiz olduğunu biliyorum. Bu çerçevede ilişkilerin gelişmesi çok önemli" diye konuştu.

Toplantının devamında Arjantin, Kosta Rika, Meksika, Portekiz, Brezilya, Uruguay, Küba ve Venezuela gibi ülkelerden gelen büyükelçiler ülkelerinin ekonomik durumuyla ilgili bilgi verip, Türkiye ile geliştirilebilecek ticari ilişkiler konusunda paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: DHA