ALANYA, ANTALYA (İHA) - 11. Alanya'Uluslararası Yeni Yıl Pazarı' açıldı

Yerleşik yabancıların da stant açtığı pazarın geliri engelli bireyler için harcanacak

ANTALYA - Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 11'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarına ilgi büyük oldu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'nin öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen ve geliri engelli bireyler için harcanan Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı, bu yıl 11. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geçen yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle düzenlenemeyen etkinlikte Alanya'da yerleşik yaşayan yabancılar, yerel firma ve bireyler tarafından gıdadan, hediyelik eşyaya kadar pek çok alanda 90 stant açıldı. Etkinlik tarihinde ilk kez 90 stantta 136 farklı katılımcı ile rekor kırıldı. Alanya Belediyesi arkasında gerçekleşen etkinliğin açılışına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, meclis üyeleri, STK temsilciler, muhtarlar ve yerli yabancı binlerce vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'nin sözcüleri Almanca, İngilizce ve Rusça dillerinde tüm dünyaya ortak barış ve huzur mesajı verdiler. Meydanı dolduran binlerce kişiden oluşan kalabalık ise bu ortak mesaja alkışlarıyla ve eşlik edip Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ettiler.

"Başkan Yücel'den dostluk mesajı"

"Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğinin sergilendiği bu pazarda tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyoruz" diyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "1221 yılında Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat tarafından fethedilen Alanya, 800 yıldır huzur, barış ve güven şehridir. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Alanya'mızda atalarımızdan miras aldığımız Türk-İslam medeniyeti hoşgörüsünü, bizler de sonsuza kadar yaşatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Hepimizin ortak paydası Alanya"

Alanya'da farklı din ve dilden, 123'ün üzerinde milletten yaklaşık 38 bin yerleşik yabancının hoşgörü, birlik ve beraberlik içinde yaşamakta olduğunu söyleyen Başkan Yücel, "Tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olan bu birliktelik, Yeni Yıl Pazarıyla özdeşleşerek, Alanyamızın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamaktadır. Belediye olarak, Alanya'da yaşayan her insana ırk, dil, din, renk ayrımı gözetmeden hizmet etmek bizim en önemli görevimizdir. Biz, Alanya'da yaşayan herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Bu amaçla eşit, adaletli ve şeffaf bir şekilde insanlarımıza hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Birlik beraberliğimizin sembolü"

Yeni Yıl Pazarı'nın hoşgörülü, eşit ve insanı önceleyen yönetim anlayışının bir göstergesi olduğunun altını çizen Başkan Yücel, "Sahip olduğumuz dini ve kültürel zenginliğimizin bizlere sağladığı anlayış ve saygı çerçevesinde, birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde bu meydanda yaşatıyoruz. Tüm geliri engelli bireyler yararına kullanılan Yeni Yıl Pazarımızı, bu yıl da 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürdük" ifadelerini kullandı.

"2 gün süren coşku"

Gördüğü büyük ilginin ardından iki gün olarak gerçekleştirilmeye başlanan etkinlik çerçevesinde yiyecek-içecek stantları, çocuklar için eğlence alanları, müzik ve dans gösterileri de düzenlendi. Misafirler, alana koyulan temsili yılbaşı ağacı ile bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinliğin ilk gününde Özge Erdeniz, ikinci gününde ise Seran Bilgi katılımcılar için en sevilen şarkılarını seslendirdi.