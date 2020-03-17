11. Alaçatı Ot Festivali koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenmesi planlanan 11. Alaçatı Ot Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
17.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:20
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenmesi planlanan 11. Alaçatı Ot Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Çeşme Belediyesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 9-12 Nisan tarihlerinde yapılması öngörülen festivalin tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan yoğun tedbirler çerçevesinde iptal edildiği belirtildi.
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Kaynak: AA