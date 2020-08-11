11 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 11 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11 AĞUSTOS SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.08.2020 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Güneştepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.08.2020 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah,Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : Maden Terfi 700Mm İsale Hattında Vana Arızası Çalışması Başlama Tarihi : 11.08.2020 09:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.08.2020 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.08.2020 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Cami Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 11.08.2020 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]