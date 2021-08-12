11 Ağustos Fahrettin Koca ne dedi, açıklaması ne? 11 Ağustos Tıp dünyasında ne oldu?

Twitter gündemin yer alan konuların başında Fahrettin Koca'nın açıklamaları geliyor. Ayrıca 11 Ağustos Tıp dünyasında neler yaşandı, ne konuşuldu, ne oldu merak edildi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ağustos'ta ne dedi, Twitter'dan ne açıklamasında bulundu? Tüm detaylar sizlerle...

Gündemde yer alan konuların başında aşıların zorunlu olup olmayacağı var. Bunun ardından Twitter'da bazı kullanıcılar bu durumu eleştirmek için 11 Ağustos Tıp şeklindeki etiketten mesajlar paylaştı. Peki, 11 Ağustos Fahrettin Koca ne dedi, açıklaması ne? 11 Ağustos Tıp dünyasında ne oldu?

11 AĞUSTOS FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI NELERDİR?

Dün Twitter'da Fahrettin Koca aşılar ile ilgili güncel gelişmeleri paylaştı.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve paylaştığı tweetleri şu şekilde:

- Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun.

- Artık aşı var.

- Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir.

- Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir.

- İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. Doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda.

- Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız.

- Okullarımız açılmadan toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmalıyız.

- Bilim Kurulumuz uygulanabilir kuralları belirledi. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulumuzla istişare ederek sizlerle paylaşacağız. İlgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz.

FAHRETTİN KOCA'NIN BİLİM KURULU AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir.

Bildiğiniz gibi çok başarılı bir aşı programı yürütüyoruz. Ancak halen istediğimiz seviyede değiliz. Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli. Bu konuda çok önemli bir bilimsel çalışmayı tamamladık. Bugün önde gelen bilimsel bir dergide yayınlanması için girişimimizi de yaptık. Sonuçlarını hem siz değerli vatandaşlarımızla hem de dünya kamuoyu ile paylaşacağız.