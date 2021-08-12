11 Ağustos 2021 Haberleri
11 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKOVAC aşısında gelinen son noktayı paylaştı: Müjdeyi yıl dolmadan alacağız
- Arkadaşları bile fark etmedi! Sahte doktor, 8 ay boyunca hastanede muayene yaptı
- 720 cinsel organlı canlı için kritik süreç! Eğer uzayda da başarırsa bilimin gözdesi olacak
- PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
- Bahçede fındık toplarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
- Mert Günok, Beşiktaş'ta! Milli kalecinin bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödenecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı: Giresun fındığı 27 liradan alınacak
- 18 yaşındaki gencin öldürüldüğü Altındağ'da sokağa dökülen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı
- St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?' sorusuna yanıt: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
- Örgütten kaçarak teslim olan PKK'lı dağın karanlık yüzünü anlattı: Kadınlara tecavüz ederek hamile bırakıyorlar
- Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali: Bir çalışma yapılması gerekiyor
- Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi
- Kritik St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim sıcaklık değişiminden dert yandı: İnşallah etkilenmeyiz
- Polis memurunun, eşini ve iki akrabasını öldürdüğü olayda komşular konuştu: Silah seslerini çocukların patlattıkları torpil sesi sandık
- Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi
- Tüm sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiriyor! Emniyet 'hırsızlığa' karşı önemli uyarıları sıraladı
- Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi
- Sinop'ta selin iş makinesini saniyeler içinde önüne katması kamerayla kaydedildi
- Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
- Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
- Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı: Tüm okullarımız zamanında açılacak
- Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
- Karadeniz sel felaketiyle boğuşurken, Meteoroloji'den Trakya'ya kritik uyarı: Şiddetli yağış geliyor
- Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor
- 85 yaşındaki annesi, gözlerinin önüne sele kapılan adam acı dolu anları anlattı: Ahıra düştük, karanlıkta kayboldu
- Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
- Bartın'da iki köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan vekil ve ekipler kurtarıldı
- Selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Beton şantiyesinin binasını tuzla buz etti
- Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
- Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı
- Son Dakika: Victor Nelsson, Galatasaray'da! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek
- Trakya ve İstanbul açıklarında 'süper hücre' oluştu! Sağanak yağış bekleniyor
- Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar
- Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
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