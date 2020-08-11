11 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 11 Ağustos 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:30 Avrupa Stüdyosu 01:30 Transfer Gündemi 03:30 İleri Üçlü Transfer 03:30 Transfer Gündemi 06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:00 Gündem Futbol Transfer 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 07:00 EURO 2020 Derleme 07:50 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Lig Hatırası 09:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 Arsenal - Chelsea 15:55 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:00 Transfer Günlüğü 18:00 Spor Merkezi 19:30 Spor Akşamı 20:00 Gündem Futbol Transfer 20:00 Spor Akşamı 21:00 Gündem Futbol Transfer 21:00 Transfer Gündemi 23:00 İleri Üçlü Transfer 23:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com